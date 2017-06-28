В Екатеринбурге без предупреждения перекрыли главный проспект (ФОТО)

Сегодня утром екатеринбургские автомобилисты были неприятно удивлены внезапным перекрытием проспекта Ленина. Дорожники закрыли движение по правой полосе дороги близ перекрестка с улицей Хохрякова. Как выяснилось, работы продлятся четыре месяца.

Как передает корреспондент NDNews.ru, блокировано движение по правой полосе проспекта Ленина от Московской до Хохрякова. Пока никаких работ непосредственно на дорожном полотне не ведется, техника стоит на газоне, судя по всему, ремонт пока затрагивает только газон и часть тротуара. «Вчера вечером к перекрестку Ленина – Хохрякова привезли пластиковые ограничители, заполнили водой, оставили на газоне. Никаких предупреждений не повесили. А сегодня просто взяли и закрыли треть дороги. Вечером ждем пробок», – рассказал один из автомобилистов.

Уточнить, на какой срок перекрыто движение, не удалось – предупреждений от администрации города не поступало, на карте перекрытий на этом портале до сих пор соответствующей информации нет, к моменту публикации новости в пресс-службе мэрии не смогли прокомментировать ситуацию.

После публикации новости в пресс-службе мэрии рассказали, что на этом участке подрядчик ведет работы на газоне и делает велодорожку, после чего будет установлен поребрик и завершены прочие обязательные работы. Сроки окончания ремонта неизвестны, так как «их корректирует погода». И в этот же момент на сайте мэрии появилась официальная информация, где все-таки раскрыли тайну о сроках работ. Ремонт продлится 4 месяца, до 30 октября. Ограничения движения коснутся проспекта Ленина на участке от улицы Московской до 8 Марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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