Медики назвали дату выписки «потеряшки» Димы Пескова

Состояние Димы Пескова, который четыре дня провел в лесу, позволяет его выписать из больницы. Лечебное учреждение мальчик покинет завтра.

Как сообщил NDNews.ru пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков, завтра из 40-й ГКБ выписывают Диму Пескова. Ранее медики сообщали, что мальчика должны отпустить домой на этой неделе. Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, скорее всего, ребенка заберут из больницы мама и тетя, отец будет ждать семью в Рефтинском.

Напомним, 10 июня Дима потерялся во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка более 4 дней. Когда мальчика обнаружили, он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу. Уже после того, как ребенка начали лечить, выяснилось, что еще до «путешествия» по лесу он подхватил ветрянку, мальчика перевели в инфекционное отделение. Клещи, которых сняли с ребенка, оказались не инфицированы энцефалитом. Никаких повреждений внутренних органов у ребенка не диагностировали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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