УрФУ на три дня закроет участок улицы Комсомольской

Уральский федеральный университет планирует временно закрыть движения транспорта по улице Комсомольской в районе дома № 46а. Ограничения вводятся с 14 по 17 июля. В этот период на участке будут проводиться ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, сообщили в пресс-службе мэрии. Стоит отметить, что до 15 июля на площадке перед университетом проходит Венский фестиваль музыкальных фильмов, который ежедневно собирает несколько тысяч горожан. Из-за большого скопления людей в вечернее время около УрФУ общественный транспорт и автомобилисты стоят в пробке.

Сезон дорожных перекрытий в Екатеринбурге в самом разгаре. Сегодня утром дорожные рабочие без предупреждения закрыли участок проспекта Ленина рядом с улицей Хохрякова. Как выяснилось, работы продлятся четыре месяца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

Почему «Национальная сурьмяная компания» мыкается по городам и помогает уральцам выигрывать выборы. История неудачного лобби. / «Чуть страна не развалилась»: в Совфеде припомнили Уральскую республику Росселя. / Заброшенной больнице в Зеленой Роще нашли применение – в ней будут тренироваться спасатели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»