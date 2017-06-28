На ВИЗе из-за ремонта путей изменится движение трамваев восьми маршрутов

С вечера 30 июня до вечера 3 июля будет закрыто движение трамваев на участке от Верх-Исетского бульвара до Дворца молодежи. В связи с этим трамваи на ВИЗе изменят маршруты.

«Для проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей закрывается движение трамваев на участке Верх-Исетского бульвара от остановки «Дворец Молодежи» до остановки «Кирова» в обоих направлениях с 20:00 30.06.2017 до 20:00 02.07.2017г», – сообщает ЕМУП ТТУ сегодня.

– Трамвай №3 будет ходить по маршруту: ЦПКиО – ул. Луначарского – ул. Челюскинцев – ул. Московская – ул. Белореченская – ст. ВИЗ – ул. Белореченская – ул. Радищева – ст. ЦПКиО.

– №6 – по маршруту: ст. Машиностроителей – ст. ВИЗ;

– №7 – по маршруту: ст. Эльмаш – ул. Победы – ул. Бебеля – ст. 7 Ключей;

– №23 – по маршруту: ст. 40 лет ВЛКСМ – ул. Уральская – ул. Луначарского – пр. Ленина – ул.Челюскинцев – ул. Уральская – ст. 40 лет ВЛКСМ; ст. 40 лет ВЛКСМ – ул. Уральская – ул. Челюскинцев – пр. Ленина – ул. Луначарского – ул. Уральская – ст. 40 лет ВЛКСМ;

– №10 – по маршруту: ст. ЦПКиО – ул. Куйбышева – ул. Радищева – пр. Ленина – ул. Луначарского – ст. ЦПКиО; ст. ЦПКиО – ул. Луначарского – пр. Ленина – ул. Радищева – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – ст. ЦПКиО.

– №13 – по маршруту: ст. 40 лет ВЛКСМ – ул. Гагарина – пр. Ленина – ул. Московская – ул. Радищева – ст. Волгоградская. От ст. 7 Ключей – до ст. ВИЗ;

– №18 – по маршруту: ст. ВИЗ – ул. Волгоградская – ул. Белореченская – ул. Московская – пр. Ленина – ст.Шарташ.

– №21 – по маршруту: ст. ЦПКиО – ул. Куйбышева – ул. Радищева – ул. Белореченская – ст. ВИЗ – ул. Белореченская – ул. Московская – ул. Челюскинцев – ул. Луначарского – ст. ЦПКиО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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