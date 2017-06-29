Четверг, 29 июня 2017, 08:13 мск

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Екатеринбург

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На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)

На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото службы спасения «Сова»

В поселке Шабровский загорелись хозпостройки, огонь распространился на довольно большой площади. Пожар мог обернуться взрывом, с места ЧП вынесли баллоны с газом.

Новый День: На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар начался около 19:40, очевидцы сообщили о густом дыме и открытом горении деревянной постройки на ул. Ленина в поселке Шабровский. По информации службы спасения «Сова», огонь охватил гаражи и успел переброситься на кровлю магазина, пристроенного к одному из домов. На тушение отправили 13 машин и 47 пожарных.

Новый День: На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь распространился на 500 кв. метров, в ходе тушения из хозпостроек вынесли 10 газовых баллонов, предотвратив их взрыв. Локализовать распространение огня удалось за 1,5 часа. На месте работают дознаватели, причина ЧП устанавливается.

Новый День: На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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