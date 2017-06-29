На окраине Екатеринбурга разгорелся пожар площадью в 500 кв. метров (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке Шабровский загорелись хозпостройки, огонь распространился на довольно большой площади. Пожар мог обернуться взрывом, с места ЧП вынесли баллоны с газом.

Пожар начался около 19:40, очевидцы сообщили о густом дыме и открытом горении деревянной постройки на ул. Ленина в поселке Шабровский. По информации службы спасения «Сова», огонь охватил гаражи и успел переброситься на кровлю магазина, пристроенного к одному из домов. На тушение отправили 13 машин и 47 пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь распространился на 500 кв. метров, в ходе тушения из хозпостроек вынесли 10 газовых баллонов, предотвратив их взрыв. Локализовать распространение огня удалось за 1,5 часа. На месте работают дознаватели, причина ЧП устанавливается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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