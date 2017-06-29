В Екатеринбурге 11-летняя девочка получила ожоги из-за загоревшегося смартфона

Следственный комитет проводит проверку по сообщению о получении 11-летней девочкой травм из-за самопроизвольного воспламенения смартфона.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по имеющимся данным, пострадавшая получила термический ожог. Проверку ведет Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга. В ведомстве отмечают, что будут устанавливаться обстоятельств инцидента, также выясняться «характер полученных травм и степень тяжести вреда здоровью девочки». Будет опрошена пострадавшая, ее родители и представители салона сотовой связи, которые продали неисправный смартфон. Подробности инцидента уточняются.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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