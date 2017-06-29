С 3 июля перестанут ходить маршрутки № 063, 010, 034, 067

В Екатеринбурге продолжают сокращать маршрутную сеть. С 3 июля перестанут ходить еще четыре маршрутки: № 063, 010, 034, 067. По данным мэрии города, на разных участках следования их заменит другой транспорт – автобусы и троллейбусы. Но ехать придется с пересадками. В ближайшие месяцы пропадут еще 9 маршрутов.

Напомним, ранее транспортники сообщали о прекращении работы 15 маршрутов, на сегодняшний день речь идет о 12. Убирать их будут в несколько этапов.

Так, с 3 июля завершают обслуживание 4 маршрута: № 063, 010, 034, 067, – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. По данным комитета по транспорту, у всех этих маршруток есть альтернативы.

Так, на пути следования маршрута № 063 его дублируют на разных участках следования автобус № 059, троллейбусы №3, 5, 12,17.

Маршрут № 010 можно заменить автобусом № 045, 054. Для проезда с одной конечной до другой необходимо сделать пересадку.

Альтернативой маршруту № 034 являются автобусы № 60, 054 и 056. С конечной «Мега» в центр пассажиров доставят № 5 и № 27, на этих же маршрутах можно добраться с одной конечной до другой без пересадок.

Тем, кто пользовался маршрутом № 067, добраться до пункта назначения можно будет в любом случае, и не всегда с пересадками. Удобнее использовать автобусы № 61, 25 и 27.

«Также завершат свою работу маршруты № 024 и 070, но только 1 сентября 2017 года. Маршруты № 052, 20, 81, 05, 05а, 035 завершают свою деятельность с 21 августа 2017 года», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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