В ночь на четверг под Екатеринбургом грузовой поезд задавил молодого мужчину

Поздно вечером 28 июня под Екатеринбургом попал под поезд неизвестный мужчина на вид 25-30 лет.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, трагедия случилась примерно в 23:30 по местному времени на 1824 километре 4 пикета перегона «Исток – Путевка». Предварительно установлено, что молодой человек шел по железнодорожному пути и на предупредительные сигналы машиниста не реагировал, в результате был сбит поездом. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте.

Тело погибшего направлено в судебно-медицинское учреждение для установления точной причины смерти. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшего, а также всех обстоятельств трагического происшествия.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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