В Первоуральске пенсионерка закидывает порог молодой семьи иглами и гвоздями (ВИДЕО)

В Первоуральске пенсионерка и ее дочь ежедневно портят жизнь молодой семье с ребенком, заваливая порог их квартиры иглами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о неприятной ситуации рассказала молодая мама Елена Акмалдинова. По ее словам, «невменяемая бабка» с дочерью гадят под дверь квартиры каждый день. Они бросают на лестничной площадке иглы и гвозди, при этом угрожают порчей имущества и причинением вреда здоровью. Причиной, по словам девушки, стала битва за общее парковочное место перед домом, которое не огорожено, но является, как кажется пенсионерке и ее дочери, «их собственностью». В последнее время это место никто из соседей не занимает, однако пожилая женщина продолжает мусорить под дверь и поливает матом всех, кто делает ей замечания.

Девушка спросила в сообществе «Инцидент Первоуральск» совета – как поступить в такой ситуации. При этом на своей страничке «ВКонтакте» она опубликовала видео, на котором запечатлен один из эпизодов деятельности пенсионерки. Местные жители предложили Елене обратиться к участковому уполномоченному, который должен как минимум провести беседу с бабушкой, по вине которой, к слову, может пострадать малолетний ребенок.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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