«Уральские авиалинии» получили второй самолет с «акульим» крылом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнила свой парк новым лайнером Airbus A321. Самолет оснащен законцовками крыла типа «шарклет» (от англ. «Sharklet» – «акулий плавник»), которые позволяют улучшить аэродинамические характеристики воздушного судна, увеличить дальность полета и сократить расход топлива. Это второй самолет с таким механизмом крыла в распоряжении авиаперевозчика. Теперь «Уральские авиалинии» эксплуатируют 43 лайнера.

Как сообщили в пресс-службе компании, самолет под номером VP-BSW прибыл в Екатеринбург из Тайваня. Он рассчитан на перевозку 215 пассажиров в эконом классе. Первый полет в ливрее «Уральских авиалиний» лайнер совершил по популярному маршруту Екатеринбург – Москва (аэропорт Домодедово) и далее будет летать по всей маршрутной сети авиакомпании.

Добавим, что уральская авиакомпания ежегодно приобретает самолеты по программе обновления авиапарка, которая стартовала в 2006 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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