«Большой квартирник» в Академическом собрал несколько тысяч гостей

В минувшие выходные в Академическом районе устроили «Большой квартирник» в День молодежи. Праздник прошел около Символа студенческих отрядов, многие смогли вспомнить юность и окунуться в атмосферу гитарной музыки. Необычный для такого мероприятия формат квартирника был впервые использован в городе-уральские дизайнеры создали специальные «домашние» декорации для сцены, поэтому музыканты могли играть, сидя на диване, облокотившись о шкаф, в окружении различной утвари. Концерт в Академическом получился уютным, добрососедским и даже ливень не помешал празднику. В мероприятии в течение дня приняло участие несколько тысяч человек.

«В недалеком прошлом были очень популярны так называемые домашние концерты. Когда молодые музыканты и их слушатели собирались у кого-то на квартире, играли любимые песни, разговаривали, обсуждали важные общественные темы. Мы решили, что жители самого молодого района в Екатеринбурге захотят окунуться в эту атмосферу. Помимо выступления на сцене группы вместе со стройотрядовцами и жителями Академического уже без микрофонов исполнили несколько любимых песен под гитару», – рассказывают организаторы мероприятия.

Для жителей района выступили такие уральские группы как «Специи», «DoUpaDoo», «Океаника», музыкальные коллективы Академического и представители стройотрядов, в том числе ребята, которые строили самый молодой район города. Гости праздника охотно фотографировались на сцене-квартире с настоящими и бутафорскими предметами быта и музыкальными инструментами.

А самым увлекательным развлечением, по отзывам участников мероприятия, стал фотоквест #ЗнаемАкадем, в котором приняло участие более 200 человек. Для того чтобы выполнить задания квеста, нужно было ориентироваться в достопримечательностях района. Это и радужная дорожка, и скамейка примирения и 3-метровый символ «Сердце района» и многие другие знаковые места, которые были загаданы организаторами. Всем участники квеста были вручены сладкие призы с изображением арт-объектов Академического района, а наиболее удачливые выиграли беспроводные акустические колонки и портативные аккумуляторы.

Представители молодежи в это день могли получить сертификаты Молодежного капитала на покупку готового жилья от застройщика района, – отметили в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

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