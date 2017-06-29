В Екатеринбурге опечатали завод, выпускающий запчасти для «Арматы»

В Екатеринбурге на 25 дней приостановлена деятельность Уральского шинного завода, который, в частности, производит запчасти для танка «Армата». Причина – угроза жизни и здоровью сотрудников предприятия, сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Проведенная внеплановая проверка Ростехнадзора выявила на заводе нарушения требований промышленной безопасности. По данному факту возбудили административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Ревизоры установили, что у представителей предприятия нет на руках обязательного заключения экспертов о безопасности зданий и других сооружений завода, который является опасным производственным объектом. В результате возникала реальная угроза жизни и здоровью рабочих.

Суд признал шинный завод виновным в совершении административного преступления и решил, что деятельность производственных цехов предприятия необходимо приостановить. Решение служителей Фемиды выполнили судебные приставы Чкаловского района – «главный производственный корпус в осях О-П 47-48 опечатан сроком на 25 суток», – уточняют в УФССП.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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