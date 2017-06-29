В Невьянске будут судить главврача, тратившего бюджетные деньги на отдых за границей

В Невьянский городской суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело бывшего главного врача Верх-Нейвинской городской поликлиники Игоря Качалова, который тратил бюджетные деньги на личный отдых в Турции и ОАЭ.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в декабре 2012 года Игорь Качалов от лица поликлиники заключил фиктивный договор на покупку путевки с ООО «Прометей» на сумму свыше 98 тыс. рублей. При этом Качалов знал, что срок действия коллективного договора на санаторно-курортное лечение сотрудников поликлиники истекает 26 декабря. 28 декабря деньги с расчетного счета «Прометея» были перечислены на расчетный счет одной из турфирм в качестве частичной оплаты тура в Турцию, куда отправилась семья Качалова. Чтобы никто о преступлении не догадался, Качалов вновь подписал фиктивные документы о том, что он прошел санаторно-курортное лечение в санатории «Увильды», путевку куда ему якобы предоставил «Прометей».

Аналогичную аферу Качалов провернул с деньгами городской поликлиники с 25 по 27 декабря 2013 года. В этот раз Качалов потратил более 82 тыс. рублей на семейный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, заключив фиктивный договор о якобы пройденном лечении в санатории «Ключи».

Невьянск, служба новостей РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 29.06.17

В Екатеринбурге опечатали завод, выпускающий запчасти для «Арматы». / Свердловский МФЦ включился в перевод избирателей с одного участка на другой. / Авто убрать, тротуары расширить, площади переназвать – революционный проект изменения среды обсуждают в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»