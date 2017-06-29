Перекресток на улице Репина опять закроют, но ненадолго

В Екатеринбурге в следующие выходные закроют движение транспорта на перекрестке Репина, Мельникова и Посадской. В связи с этим будет изменен режим работы троллейбусов №3 и 7.
«Рабочие закроют движение транспорта на перекрестке улиц Репина, Посадской и Мельникова.
Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00:00 8 июля до 16:00 9 июля. ЕМУП ТТУ ограничит выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 3 и 7», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Напомним, вокруг Центрального стадиона продолжается реконструкция дорожной сети, а также строительство объектов к предстоящему ЧМ-2018 по футболу.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 29.06.17
Лисенок, спасенный екатеринбуржцами из лужи битума, не выжил. / В Невьянске будут судить главврача, тратившего бюджетные деньги на отдых заграницей. / В Екатеринбурге опечатали завод, выпускающий запчасти для «Арматы». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»