Перекресток на улице Репина опять закроют, но ненадолго

В Екатеринбурге в следующие выходные закроют движение транспорта на перекрестке Репина, Мельникова и Посадской. В связи с этим будет изменен режим работы троллейбусов №3 и 7.

«Рабочие закроют движение транспорта на перекрестке улиц Репина, Посадской и Мельникова.

Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00:00 8 июля до 16:00 9 июля. ЕМУП ТТУ ограничит выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 3 и 7», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, вокруг Центрального стадиона продолжается реконструкция дорожной сети, а также строительство объектов к предстоящему ЧМ-2018 по футболу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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