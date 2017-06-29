На Химмаше перевернулась фура с пивом (ФОТО)

В Екатеринбурге утром на Новокольцовской трассе перевернулся тягач, груженый баночным пивом. В аварии пострадали только дорожное ограждение и часть пенного груза – от удара банки разорвались, и пиво вылилось на дорогу.

Как сообщили NDNews.ru в службе спасения «Сова», в аварию попал длинномер Iveco. Грузовик двигался из Екатеринбурга и начал подниматься на развязку в сторону микрорайона Химмаш. Со слов водителя, скорость его движения была около 70 км/ч, а опрокидывание произошло из-за того, что груз был плохо закреплен. На повороте он ударился о стенку полуприцепа, и тот опрокинулся, потянув за собой и тягач. Мужчина серьезных травм не получил и оставался на месте ДТП, помогая перегружать уцелевший груз в другую машину. Другие участники движения также не пострадали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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