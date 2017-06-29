В нижнетагильском саду схватились пенсионерка с топором и пенсионер с пистолетом

Полиция Нижнего Тагила задержала пожилого мужчину, тяжело ранившего в саду свою соседку – также пенсионерку.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вчера в полицию обратился человек, который сообщил, что он в коллективном саду тяжело ранил соседку. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Здесь сыщики нашли топор и сигнальный пистолет, а также выяснили, что между звонившим мужчиной и его соседкой давно идет конфликт из-за границ между земельными участками. Утром между 70-летней женщиной и ее 66-летним соседом вновь произошла ссора, и мужчина несколько раз выстрелил в оппонентку из сигнального пистолета. Та, в свою очередь, метнула в обидчика топор, подобрав который, подозреваемый нанес соседке несколько ударов. Осознав, что натворил, садовод сам позвонил в органы внутренних дел.

С тяжелыми увечьями пострадавшую доставили в городскую больницу. Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 29.06.17

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