Транспортная прокуратура обязала Пригородную компанию установить в вагонах пандусы для инвалидов

Свердловская транспортная прокуратура подала в суд на ОАО «Свердловская пригородная компания» с требованием установить в электричках пандусы для инвалидов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, транспортным прокурором в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга было направлено исковое заявление с требованием обязать ОАО «Свердловская пригородная компания» включить в электрички вагоны, доступные для инвалидов.

До этого Свердловской транспортной прокуратурой была проведена проверка «Свердловской пригородной компанией» законодательства о социальной защите инвалидов при обеспечении доступа к инфраструктуре пригородного железнодорожного транспорта.

Установлено, что на территории Свердловской области эксплуатируются железнодорожные вагоны, не оборудованные встроенными подъемниками колясок и вспомогательными посадочными устройствами (выдвижными трапами) для посадки (высадки) инвалидов с низких и высоких платформ. Суд иск прокурора удовлетворил.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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