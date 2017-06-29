Нашли кишечную палочку и дрожжи: в Екатеринбурге за антисанитарию закрыли сетевой супермаркет

Екатеринбургские санврачи закрыли на 45 суток магазин «А-продукт» на улице Блюхера. В ходе проверки оказалось, что в супермаркете царит антисанитария.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в магазине неправильно хранились куриные полуфабрикаты, разделочный инвентарь и колоды для рубки мяса находились в «крайне неудовлетворительном санитарном состоянии», в холодильниках не было термометров, не соблюдалось товарное соседство. В салатном цехе не нашлось бактерицидной лампы и термометров. Овощи тут чистили вручную, причем использовали для них неподходящую тару. Более того, точной маркировки, указывающей время изготовления салатов, не было. Посуду тут мыли не одобренными Роспотребнадзором средствами, а к работе допускали персонал без медосмотров и прививок. «В 6 из 13 пробах пищевой продукции, отобранных в предприятии торговли для проведения лабораторных испытаний, получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям «бактерии группы кишечной палочки» и «дрожжи», – сообщили в пресс-службе екатеринбургского центра.

Материалы для привлечения к ответственности руководство магазина и юрлица отправлены в Кировский райсуд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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