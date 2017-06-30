В Екатеринбурге мужчины похитили с мобильных счетов деньги на лечение тяжелобольных детей

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, один из которых работал в компании мобильной связи. При помощи компьютерных технологий они похитили со счетов двух абонентов деньги, которые те собирали на лечение тяжелобольных детей. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Пашечко и Андрея Шипулина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, один из обвиняемых был сотрудником компании – оператора связи и имел доступ к служебной информации и данным по номерам СИМ-карт абонентов. Чтобы похитить деньги со счетов, обвиняемые внесли изменения в номера СИМ-карт абонентов и получали доступ к расчетному счету граждан. В октябре 2016 года мужчины похитили у двух абонентов свыше 22 тысяч рублей. Как оказалось впоследствии, владельцы счетов – женщины. С помощью своих СИМ-карт они собирали деньги для лечения своих тяжело больных детей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Евгений Ройзман назвал Сталина людоедом, который «жрал своих детей» (ВИДЕО). / Что тебе надо, теперь решает «Большой брат»: президент Сбербанка описал, к чему приходят технологии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»