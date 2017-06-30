На Урале банкротят работающую на оборонку «Родину»

НПО «Родина», попавшая в список крупнейших должников по зарплате в регионе, продолжает получать претензии о долгах. Екатеринбургское предприятие требует признать поставщика оборонных предприятий банкротом.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом НПО «Родина». Иск подан ООО ГП «Авангард». Сумма требований относительно невелика, 686 тысяч рублей. Иск к производству еще не принят. Это не первое аналогичное требование к «Родине». На прошлой неделе суд закончил рассматривать иск о банкротстве «Родины» от Завода точной механики – должник рассчитался после того, как были заявлены требования. Более ранние производства так же были прекращены. Еще несколько компаний, в том числе СУАЛ и «Энергосбытплюс», обратились в арбитраж с гражданскими исками.

НПО «Родина», поставщик крепежных изделий для российской оборонки, полгода назад попало в тройку самых крупных должников по зарплате в регионе. Долг составлял 10,6 млн рублей. За два года штат организации сократился на 60% – рабочие ушли, устав от постоянных задержек зарплаты. Но, даже уволившись, люди не могли получить расчет, хотя у них на руках были положительные судебные решения. По объяснениям гендиректора НПО «Родина» Максима Махнева, на предприятии сложилась тяжелая финансовая ситуация из-за долгов контрагентов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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