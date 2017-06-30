В июле в Кольцово откроется прямой рейс Екатеринбург – Калининград

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс из Екатеринбурга в Калининград и обратно. С 21 июля уральцы смогут путешествовать прямым рейсом без пересадок до Калининграда по вторникам и пятницам, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Цены на новом маршруте колеблются от 6 до 12 тысяч рублей в одну сторону в зависимости от выбора даты.

Калининград, или бывший Кёнигсберг, считается самым европейским городом нашей страны, где соседствует средневековая Европа и современная Россия. В Калининградской области туристы могут найти огромное количество возможностей для отдыха. От городской суеты можно спрятаться на море – в песчаных дюнах или на Куршской косе. Любителям более активного отдыха следует непременно посетить конный турнир на ипподроме Георгенбург, что вблизи Черняховска. Также ежегодно запад России принимает соревнования международного класса по пляжному футболу и волейболу. Также путешественник сможет выбрать для себя любой курортный городок, чтобы насладиться Балтийским морем – Янтарный, Зеленоградск, Балтийск или Светлогорск.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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