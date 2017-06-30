Ленинский райсуд рассмотрит вопрос об аресте борцов с коррупцией из МВД по делу о взятке

В Ленинском районном суде Екатеринбурга ждут от Второго отдела СУ СКР по Свердловской области ходатайства об аресте сотрудников УЭБ и ПК областного полицейского главка, задержанных чекистами. Ожидается, что вопрос по мере пресечения трем силовикам будет рассмотрен сегодня, 30 июня. «Пока интересующих вас материалов к нам не поступало», – сообщили NDNews.ru в канцелярии судебной инстанции.

Согласно уточненным данным, сотрудники ФСБ задержали оперуполномоченного из отдела по противодействию коррупции Евгения Кулика и его коллег из отдела экономической безопасности в сфере промышленности УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Космана и Алексея Варлинского. На допросе находился также замначальника отдела по противодействию коррупции Николай Жуков, но он был отпущен следствием.

О задержании силовиков стало известно утром 29 июня. Эти сведения были слиты ФСБ в СМИ по неофициальным каналам. Сведения при этом неточные – по одним данным, уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по другим – по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Процессуальное решение было принято 28 июня. Утверждается, что за день до этого сотрудники ФСБ в кабинетах управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка провели обыски с выемками документов.

По инсайдерской информации, операция ФСБ стала следствием задержания чиновника из Росприроднадзора, вымогавшего взятку с одного из предпринимателей. Бизнесмен сам пришел с заявлением о вымогательстве в полицию. Сыщики начали «прорабатывать» мздоимца и вскоре, как говорят чекисты, сами попали под «уголовку». Якобы на каком-то этапе коммерсант сообщил о «сделке» в органы ФСБ, заявив, что полицейские сами заставляют его дать взятку чиновнику.

Примечательно, что официальные представители УФСБ области и Следственного комитета пока не комментируют оперативно-следственные мероприятия. Без подробностей остался также звонок NDNews.ru руководителю пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерию Горелых. Приводим его ответ полностью, без купюр: «Система МВД России является самой открытой для общества, по данным профессиональных социологических служб, по сравнению со всеми другими государственными структурами, и ГУ МВД России по Свердловской области не исключение. Но это вовсе не значит, что мы будем комментировать работу наших партнеров из ФСБ. Для этих целей у них имеются свои штатные спикеры, за исключением тех случаев, когда сыщики обоих ведомств проводили ту или иную совместную операцию.

Мы никогда не делаем тайной информацию в случае изобличения должностных лиц любого уровня, преступивших черту закона. Но при одном условии – если их вина будет доказана судом. Глава государства дал четкий информационный посыл – устраивать шоу из оперативно-разыскных мероприятий не следует. Вот когда суд докажет вину преступника любого ранга, только тогда можно говорить о случившемся факте как о доказанном. Эта история (о задержанных в Екатеринбурге силовиках – прим. ред.) – не исключение. Если это окажется правдой, я обязательно проинформирую общественность о мерах реагирования».

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

В июле в Кольцово откроется прямой рейс Екатеринбург – Калининград. / На Урале банкротят работающую на оборонку «Родину». / Комиссии по выборам мэров трех городов назначены, а кандидатов пока нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»