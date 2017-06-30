Пятница, 30 июня 2017, 12:11 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

С начала года приставы выдворили из Екатеринбурга более 700 нелегальных мигрантов

С начала года приставы выдворили из Екатеринбурга более 700 нелегальных мигрантов

За неделю судебные приставы выслали из Екатеринбурга очередную группу нелегальных мигрантов. 47 граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии приехали в Свердловскую область на заработки, не имея на то законных оснований.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП региона, все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении иностранцев. Четверо из нарушителей были задержаны сотрудниками полиции в ходе операции «Нелегал», сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. За неоднократное нарушение закона всем четверым суд запретил въезд на территорию России сроком на 5 лет, то есть до 2022 года.

Иностранцы-нарушители были доставлены в аэропорт Кольцово и препровождены на свои рейсы. Как отметили в региональном управлении ФССП, с начала года было выдворено 763 нелегальных мигрантов – за государственный бюджет улетели 358 человек, а остальные 405 человек оплатили обратный проезд за свой счет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

Геббельс, Ройзман и легенда о людоеде. Мнение эксперта о громком высказывании мэра уральской столицы (ДОКУМЕНТЫ). / Работники УВЗ в суде выясняют, почему они ходили на завод, а смены посчитали как простои (ФОТО, ВИДЕО). / Ленинский райсуд рассмотрит вопрос об аресте борцов с коррупцией из МВД по делу о взятке.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге на 8 лет осудили мужчину, который убил своего приятеля утюгом, бутылкой и ножами (ФОТО)

В Екатеринбурге орудует банда автоугонщиков – за месяц с одной улицы угнали уже пять автомобилей (ВИДЕО)

Российские универмаги Stockmann сохранят свое название как минимум до 2023 года

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций
Все новости