С начала года приставы выдворили из Екатеринбурга более 700 нелегальных мигрантов

За неделю судебные приставы выслали из Екатеринбурга очередную группу нелегальных мигрантов. 47 граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии приехали в Свердловскую область на заработки, не имея на то законных оснований.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП региона, все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении иностранцев. Четверо из нарушителей были задержаны сотрудниками полиции в ходе операции «Нелегал», сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. За неоднократное нарушение закона всем четверым суд запретил въезд на территорию России сроком на 5 лет, то есть до 2022 года.

Иностранцы-нарушители были доставлены в аэропорт Кольцово и препровождены на свои рейсы. Как отметили в региональном управлении ФССП, с начала года было выдворено 763 нелегальных мигрантов – за государственный бюджет улетели 358 человек, а остальные 405 человек оплатили обратный проезд за свой счет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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