Пятница, 30 июня 2017, 12:12 мск

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Екатеринбург

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На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций

Сотрудники УФНС Свердловской области попались на сокрытии расходов на покупку недвижимости в декларациях. В ряде случаев им не хватило бы доходов за несколько лет, чтобы совершить покупку. В результате два налоговика лишились работы, еще нескольким руководство в наказание сократит премии.

Факты нарушения требований Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» вскрылись после прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ведущий специалист – эксперт отдела информационных технологий Управления в справке о доходах, расходах и имуществе за 2014 год не указал сведения о расходах на приобретение земельного участка стоимостью около 1,3 млн рублей. Причем стоимость участка больше, чем доход чиновника и его супруги за три года. Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в Екатеринбурге стоимостью 4,2 млн рублей. Еще несколько сотрудников не указали расходы на покупку квартир, автомобилей, земли, и у них также не хватало семейного дохода на покупку за три года.

«По результатам проверки прокуратура области в адрес руководителя Управления внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Руководство Управления оперативно отреагировала на вскрытые факты нарушений, по результатам рассмотрения представления прокуратуры уволив двух государственных служащих в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 государственных служащих ведомства, еще 4 служащих привлечены к материальной ответственности (им снижен размер премии и материального стимулирования)», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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