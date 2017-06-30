На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций

Сотрудники УФНС Свердловской области попались на сокрытии расходов на покупку недвижимости в декларациях. В ряде случаев им не хватило бы доходов за несколько лет, чтобы совершить покупку. В результате два налоговика лишились работы, еще нескольким руководство в наказание сократит премии.

Факты нарушения требований Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» вскрылись после прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ведущий специалист – эксперт отдела информационных технологий Управления в справке о доходах, расходах и имуществе за 2014 год не указал сведения о расходах на приобретение земельного участка стоимостью около 1,3 млн рублей. Причем стоимость участка больше, чем доход чиновника и его супруги за три года. Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в Екатеринбурге стоимостью 4,2 млн рублей. Еще несколько сотрудников не указали расходы на покупку квартир, автомобилей, земли, и у них также не хватало семейного дохода на покупку за три года.

«По результатам проверки прокуратура области в адрес руководителя Управления внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Руководство Управления оперативно отреагировала на вскрытые факты нарушений, по результатам рассмотрения представления прокуратуры уволив двух государственных служащих в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 государственных служащих ведомства, еще 4 служащих привлечены к материальной ответственности (им снижен размер премии и материального стимулирования)», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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