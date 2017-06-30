Российские универмаги Stockmann сохранят свое название как минимум до 2023 года

Российские универмаги, работающие под брендом Stockmann, в ближайшие годы не станут менять свое название. Смена вывески на Debenhams откладывается как минимум на 6 лет.

Как сообщает сегодня «Ъ», компания, проданная ранее финским ритейлером, договорилась с бывшей материнской структурой об использовании ее бренда до 2023 года и последующем продлении контракта.

АО «Стокманн» заключило лицензионное соглашение с финской Stockmann, сообщили изданию в российской компании. Это позволит сохранить прежнее название и до 2023 года управлять сетью универмагов под существующим брендом. После 2023 года также возможна пролонгация контракта.

Как уже сообщал NDNews.ru, в ноябре 2015 года компания объявила о продаже всех магазинов в городах России английской сети Debenhams («Дебрусс»). Отметим, что всего в России работает семь универмагов «Стокманн». Их выручка за 2014 год составила около 240 миллионов евро при операционном убытке в 26 миллионов евро.

В Екатеринбурге магазин «Стокманн» располагается в ТЦ «Гринвич». Его площадь составляет 7800 тысяч квадратных метров, универмаг занимает три этажа.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций. / Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных. / Под мостом на Куйбышева сделают пешеходную зону. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»