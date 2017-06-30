В Екатеринбурге орудует банда автоугонщиков – за месяц с одной улицы угнали уже пять автомобилей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге, возможно, действует банда автоугонщиков – на их счету может быть уже более десятка преступлений. Несколько хищений в одном и том же квадрате улиц было зафиксировано за короткий срок, но даже имеющееся видео с камер наблюдений, пока не помогло в поиске машин и преступников.

Записи с камер

Как передает корреспондент NDNews.ru,согласно записям с камер видеонаблюдения, сделанным еще 31 мая на улице Серова, работают автоугонщики по двое. Один следит за обстановкой, в то время как второй занят непосредственно угоном. По словам местных жителей, за последний месяц только с улицы Серова было угнано пять автомобилей – что явно говорит о том, что действует одна и та же группа людей. По крайней мере география достаточно узкая. В ночь с 30 на 31 мая с автостоянки на улице Серова,41 был угнан автомобиль Toyota corolla. История повторилась по этому же адресу 21 июня. Отметим, что, несмотря на камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие преступления, автоугонщики до сих пор не пойманы.Что дает основания предполагать, что речь идет о группе, приехавшей в Екатеринбург из другого города.

УМВД г.Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Видео угона с камер наблюдения смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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