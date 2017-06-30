В Екатеринбурге на 8 лет осудили мужчину, который убил своего приятеля утюгом, бутылкой и ножами (ФОТО)

В Екатеринбурге на 8 лет колонии строгого режима осудили жителя Удмуртии, который убил своего приятеля при помощи утюга, бутылки и ножей. Такую агрессию в подсудимом вызвало то, что знакомый отказался дать ему в долг, хотя обещал. Также суд обязал мужчину выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

27-летний житель Удмуртии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража), – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Установлено, что 1 декабря 2016 года парень приехал к своему знакомому, проживающему в Екатеринбурге на улице Чапаева, чтобы занять у него денег, о чем они ранее договорились. Встретившись, мужчины стали распивать спиртное. Но когда разговор зашел об обещанных в долг деньгах, екатеринбуржец отказал товарищу из Удмуртии. Из-за этого возник конфликт, перешедший в драку. В ходе борьбы гость стал бить оппонента стеклянной бутылкой из-под спиртного, утюгом, а также двумя ножами. От полученных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Уходя из квартиры на Чапаева, 27-летний парень снял с себя окровавленную одежду, чтобы потом выбросить ее, и переоделся в чистые вещи потерпевшего. Однако через некоторое время он вернулся в жилище и похитил имевшиеся у потерпевшего золотые ювелирные изделия (цепочку, браслет, крестик и кольцо). В дальнейшем окровавленную одежду он спрятал в снегу в одном из екатеринбургских дворов, а часть похищенных ювелирных изделий сдал в местные ломбарды.

На вырученные деньги злоумышленник уехал к себе домой в Удмуртскую Республику. По прибытии в свою квартиру похищенное у потерпевшего дорогостоящее золотое кольцо подсудимый спрятал в цветочном горшке.

Информация об обнаружении тела в правоохранительные органы поступила 5 декабря 2016 года. Вскоре в поле зрения следственно-оперативной группы попал житель Удмуртской Республики. Задержать его удалось уже 13 декабря 2016 года. Под гнетом неопровержимых улик злоумышленник дал признательные показания. В подтверждение своих слов он сообщил информацию о месте сокрытия похищенного кольца в цветочном горшке, а также о месте сокрытия окровавленной одежды. Свои показания он детализировал в ходе проверки показаний на месте.

Приговором суда, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с него материальный ущерб, причиненный преступлением, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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