Правительство Свердловской области выделяет 26 миллионов на ледовую арену по «путинскому» гранту

Правительство Свердловской области объявило конкурс на разработку документации для строительства ледовой арены в Екатеринбурге. Максимальная стоимость работ чуть больше 26 миллионов рублей. Речь идет о той самой арене, грант на строительство которой выиграла команда Ночной хоккейной лиги «Авто» на фестивале в Сочи в 2016 году.

На сайте госзакупок сегодня появился аукцион на разработку «под ключ» документации для строительства в Екатеринбурге ледовой арены «Авто». Заказчик – Управление капстроительства Свердловской области, источник финансирования – бюджет Свердловской области. Как указано в документации, работы будут вестись в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано 22 декабря – напомним, в тот день в Солнечном заложили первый камень в строительство новой хоккейной арены. Ориентировочная площадь объекта – 12900 км метров. В ходе первого этапа строительства (2017-18 годы) должны возвести зал с ледовым полем, тренажерный зал, раздевалки, комнату охраны, технические кабинеты. На втором этапе (2019-2021 годы) – еще ряд помещений, в том числе столовую, административный блок, блок для временного проживания на 100 человек. Пока же требуется проектная документация для первого этапа строительства. В числе работ – комплексные инженерные изыскания на площадке строительства и по трассам инженерных сетей до точек подключения, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и другие изыскания, прохождение госэкспертизы. Все должно быть закончено не позднее 23 октября этого года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 июля, аукцион проведут 20 июля. Как ранее писал NDNews.ru, грант в 100 млн рублей на строительство арены выиграла команда Ночной хоккейной лиги «Авто» на фестивале в Сочи в 2016 году. Грант свердловским хоккеистам вручал лично президент Владимир Путин. Это уже вторая арена, которая будет построена благодаря победам местных спортсменов – первую, построенную «Форум-групп», открыли в этом году в центре Екатеринбурга. Она носит имя прославленного свердловского хоккеиста Павла Дацюка, который сам приезжал на открытие новой площадки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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