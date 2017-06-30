Пятница, 30 июня 2017, 14:32 мск

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Правительство Свердловской области выделяет 26 миллионов на ледовую арену по «путинскому» гранту

Правительство Свердловской области выделяет 26 миллионов на ледовую арену по «путинскому» гранту

Правительство Свердловской области объявило конкурс на разработку документации для строительства ледовой арены в Екатеринбурге. Максимальная стоимость работ чуть больше 26 миллионов рублей. Речь идет о той самой арене, грант на строительство которой выиграла команда Ночной хоккейной лиги «Авто» на фестивале в Сочи в 2016 году.

На сайте госзакупок сегодня появился аукцион на разработку «под ключ» документации для строительства в Екатеринбурге ледовой арены «Авто». Заказчик – Управление капстроительства Свердловской области, источник финансирования – бюджет Свердловской области. Как указано в документации, работы будут вестись в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано 22 декабря – напомним, в тот день в Солнечном заложили первый камень . Ориентировочная площадь объекта – 12900 км метров. В ходе первого этапа строительства (2017-18 годы) должны возвести зал с ледовым полем, тренажерный зал, раздевалки, комнату охраны, технические кабинеты. На втором этапе (2019-2021 годы) – еще ряд помещений, в том числе столовую, административный блок, блок для временного проживания на 100 человек. Пока же требуется проектная документация для первого этапа строительства. В числе работ – комплексные инженерные изыскания на площадке строительства и по трассам инженерных сетей до точек подключения, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и другие изыскания, прохождение госэкспертизы. Все должно быть закончено не позднее 23 октября этого года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 июля, аукцион проведут 20 июля. Как ранее писал NDNews.ru, грант в 100 млн рублей на строительство арены выиграла команда Ночной хоккейной лиги «Авто» на фестивале в Сочи в 2016 году. Грант свердловским хоккеистам вручал лично президент Владимир Путин. Это уже вторая арена, которая будет построена благодаря победам местных спортсменов – первую, построенную «Форум-групп», открыли в этом году в центре Екатеринбурга. Она носит имя прославленного свердловского хоккеиста Павла Дацюка, который сам приезжал на открытие новой площадки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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