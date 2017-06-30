В Екатеринбурге открыли спортивную площадку для пожилых людей и инвалидов (ФОТО)

В Екатеринбурге открыли спортивную площадку, на которой будут заниматься спортом инвалиды и пожилые люди. Безопасные турники и тренажеры установили возле центра социального обслуживания по адресу Реактивная, 33.

Желание создать такую площадку у руководства центра соцобслуживания Октябрьского района возникло несколько лет назад, когда они начали работать не только со стариками, но и с молодыми инвалидами, в том числе – с аутистами. За помощью они обратились к благотворительному фонду «Общество «Малышева 73».

«Дело в том, что ребята у нас не только оздоравливаются, но и получают социокультурную реабилитацию, в том числе – через занятия спортом, – рассказала директор центра социального обслуживания населения Октябрьского района Оксана Антонова. – Но так как у нас есть лишь небольшой тренажерный зал и зал ЛФК, помещений на всех посетителей не хватало. К тому же, мы хотели, чтобы ребята занимались именно на открытом воздухе – для инвалидов с ментальными отклонениями это определенный выход в социум».

Поскольку площадку создавали для пожилых людей и инвалидов, тренажеры подбирались такие, чтобы их могли освоить посетители центра. Основной акцент делался на безопасность упражнений. В первое время с ребятами на площадке будет работать инструктор ЛФК Сергей Желудов. «Важно, чтобы они поняли, как правильно и безопасно пользоваться этими тренажерами. Когда разберутся – смогут заниматься здесь и самостоятельно в любое время», – говорит тренер.

В дальнейших планах руководства центра – создание полноценной «тропы здоровья» с разнообразными спортивными снарядами и волейбольной площадкой. Благотворительный фонд готов продолжить оказывать помощь при создании спортивной инфраструктуры.

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества – ранее мы оборудовали в этом центре арт-мастерскую, она работает и пользуется большим спросом. Теперь вот к нам обратились за помощью с организацией этой спортивной площадки. Думаю, когда ребята ее освоят, руководство центра вновь к нам обратится и мы продолжим создание «тропы здоровья», – говорит представитель благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Илья Клюжин.

Напомним, в середине июня «Общество Малышева 73» совместно с благотворительным фондом Антона Шипулина открыли площадку для воркаута возле общежитий УрФУ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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