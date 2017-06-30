В первую ночь июля в Екатеринбурге похолодает до 10 градусов, будет дождливо

В первые выходные июля в Екатеринбург лето не придет. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье – до 10. Днем будет от 19 до 22 и дожди с грозами.

По данным синоптиков, 1 июля в городе будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Температура воздуха в светлое время суток составит плюс 22 градуса, ночью – плюс 10 градусов. В воскресенье, 2 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза. Термометры днем покажут плюс 19 градусов, ночью – плюс 12 градусов.

Добавим, что сегодня в Москве ожидается очередной ураган. Не исключено, что на следующей неделе он доберется до Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

В Новоуральске прошли молниеносные выборы главы – финал конкурса и решение думы состоялись в один день. / Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит «реновация». / В Екатеринбурге открыли спортивную площадку для пожилых людей и инвалидов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»