Гроза над Кольцово задержала прибытие и вылет почти десятка рейсов

Сложные метеоусловия стали сегодня причиной задержек рейсов в аэропорту Кольцово.
Как сообщил NDNews.ru екатеринбуржец, находящийся сейчас в аэропорту, рейс в Астану, который должен был отправиться в 16:35, перенесен на 18:30. С задержкой отправляются также рейсы в Новосибирск, Москву, Хабаровск.
С опозданием происходит и прибытие самолетов. Позже назначенного часа прибыли рейсы из Симферополя, Ларнаки, Антальи.
Напомним, почти всю неделю в Свердловской области шли дожди, которые местами сопровождались шквалистым ветром, грозами, градом. Подобную же погоду обещают и на выходные.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 30.06.17
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