Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Челябинской области

В карьере Лазурный под Нижним Тагилом погиб дайвер. Мужчина слишком быстро поднимался после погружения и его организм не выдержал.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru очевидцы, ЧП случилось вчера вечером. Группа дайверов погружалась в Лазурном карьере под Нижним Тагилом, по словам находившихся поблизости, мужчине стало плохо, другие ныряльщики вызвали скорую. Однако спасти его не удалось. За более подробной информацией редакция обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, где информацию подтвердили.

«Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции в 21:23 по местному времени. Трагедия произошла на Лазурном карьере, более известном под названием Бездонное озеро. Этот водоем расположен вблизи поселка Новоасбест. Сообщение о трагедии в органы внутренних дел поступило от бригады скорой помощи № 6. По предварительным данным, эта история не имеет криминальной подоплеки.

Мужчина, увлекающийся подводным плаванием, резко поднялся из-под воды наверх, и, вероятнее всего, произошла так называемая декомпрессия («болезнь водолазов», – прим. ред.), что, возможно и послужило причиной смерти. Тем не менее, тело человека направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и даст ответ на вопрос о точной причине смерти.

Личность погибшего мужчины сотрудники полиции установили. Им является житель города Озерска Челябинской области по имени Сергей 1974 года рождения. Сыщики при осмотре его тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел Нижнего Тагила для рассмотрения и принятия процессуального решения направили нашим коллегам в региональный следственный комитет», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Следственным отделом по Пригородному району областного СКР по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. При осмотре тела явных повреждений не обнаружено. Тем не менее, будет проводиться вскрытие, ориентировочно в начале недели. По данному факту проводится проверка, в ходе которой опрашиваются очевидцы, родственники», – отметили в СУ СК по Свердловской области. По информации следователей, трагедия произошла около шести часов вечера. Мужчина не был профессиональным дайвером, погружения были его хобби. В этот раз он погружался на глубину 20-30 метров. Бывшие на месте дайверы сразу же начали оказывать ему помощь, вызвали бригаду скорой, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 01.07.17

Сотни людей не могут улететь в Москву из-за гроз и ураганов в столице (ФОТО). / Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / «Фантомные боли» получили Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»