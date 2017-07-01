Ко Дню города в Екатеринбурге откроют улицу Татищева

Ко Дню города в Екатеринбурге частично откроют движение по улице Татищева. Реконструкция этого участка началась еще в мае прошлого года.

«Дорожные строители согласовали дату открытия движения по улице Татищева на участке от Красноуральской до Токарей. Как следует из утвержденной документации, проезд по реконструированной дороге откроется 19 августа 2017 года, в день празднования 294-летия Екатеринбурга», – сообщили сегодня в пресс-службе администрации города. Этот участок был закрыт в мае 2016 года.

В апреле этого года было закрыто движение по улице Татищева на участке от Токарей до Мельникова. Работы, связанные с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, должны завершить до 10 июля 2017 года.

Напомним, дороги близ Центрального стадиона реконструируют к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Екатеринбург, служба информации

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