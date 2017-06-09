На ВИЗе частично запустят трамваи, которые не ходили две недели

С выходных на ВИЗе запустят трамваи, движение которых было закрыто с 26 мая. Правда, ходить они будут только днем: с 9 до 16 часов. Полностью движение на участке запустят лишь с 15 июня.

Напомним, с 26 мая на ВИЗе было закрыто движение трамваев по улицам Волгоградская, Викулова, Татищева от остановки «Серафимы Дерябиной» до «Заводской». Многие пассажиры узнавали об этом, только придя на остановки.

С завтрашнего дня трамваи вновь начнут ездить по маршруту, но не целый день: движение ежедневно будут открывать с 09:00 до 16:00, – сообщает ЕМУП ТТУ. В остальное время четыре трамвая будут ходить по маршруту:

№1 – от станции Вторчермет – по улице Белореченской – в Западное депо;

№3 – от станции ЦПКиО – по Луначарского – Челюскинцев – ВИЗ-бульвару – на станцию ВИЗ;

№21 – от станции ЦПКиО – по Куйбышева – Радищева – Белореченской – в Западное депо;

№ 19 – от станции Машиностроителей – по улице Халтурина – на станцию ВИЗ.

Трамвай №11 пока вообще не ходит. В полном объеме движение трамваев должно возобновиться с 15 июня.

Напомним, на ВИЗе продолжаются работы по строительству новой трамвайной линии, которая соединит проспект Ленина с улицей Татищева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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