Противники дельфинария в Екатеринбурге потребовали выпустить зверей из цирка (ФОТО)

Уральские зоозащитники, ранее протестовавшие против строительства дельфинария, провели акцию протеста против цирка. Точнее – против использования животных в цирковых номерах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня екатеринбургский зоозащитник Юрий Бухнер организовал акцию протеста «За цирк без животных». Активисты со своими плакатами расположились у цирка, прямо под рекламой «Чудеса дрессуры» цирка Юрия Никулина. Зоозащитники пояснили, что считают жестокостью использование зверей в цирке.

Акция протеста вышла весьма скромной – заявка, как пояснил на месте полицейский, подавалась на 15 человек. По факту пикетировали трое, еще один активист раздавал буклеты. «Толпу зрителей» зоозащитникам собрать не удалось даже не смотря на довольно теплую погоду. Спустя примерно полчаса после начала акции ее решил покинуть даже полицейский.

Напомним, прошлым летом эта группа зоозащитников выступала против дельфинариев вообще и строительства такого увеселительного заведения в Екатеринбурге в частности. Им даже удалось заручиться поддержкой РПЦ.

Екатеринбург, служба информации

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