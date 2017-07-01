«Родина» поговорила о Трампе и отложила выдвижение кандидата в свердловские губернаторы

Партия «Родина» не сможет сегодня определиться с тем, кого будет выдвигать в кандидаты в губернаторы Свердловской области.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит III съезд Всероссийской политической партии «Родина». Председатель партии Алексей Журавлев уже заявил, что они поддержат Путина на президентских выборах, если он будет выдвигаться. Слово взял председатель совета партии по экономике и бизнесу Михаил Хазин, который отметил, что «американские политические силы, заражающие весь мир русофобией, действуют не только против РФ, но и против Дональда Трампа». «Российское правительство является союзником врагов Трампа. «Единая Россия» тесно связана с либеральным правительством, поэтому даже патриоты, которые состоят в этой партии, ничего не могут сделать», – цитирует политика пресс-служба партии.

Но до выдвижения кандидата в губернаторы Свердловской области сегодня у «Родины» не дойдет. Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» советник председателя партии «Родина» по региональной политике Марина Костычева, решение о кандидатуре будет принято на следующей неделе.

Точную дату она назвать не смогла, этот вопрос еще решается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.07.17

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