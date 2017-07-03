Уральский список Магнитского. Генпрокуратура и администрация президента ищет в Екатеринбурге налоговые махинации

Представители администрации президента и Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики готовят проверки члена политсовета СРО ВПП «Единая Россия» Анжелики Виноградовой. Есть подозрения о сокрытии ею выплат налогов на общую сумму более 69 миллионов рублей. Подробности уральского списка Магнитского читайте в материале NDNews.ru.

Как стало известно «Новому Дню», Генеральная прокуратура РФ проводит проверку о возможных нарушениях налогового законодательства со стороны члена политсовета СРО ВПП «Единая Россия» экс-теледивы Анжелики Виноградовой. Вопрос курирует лично первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов членом политсовета партии «Единая Россия» и ее компанией «Лоза» на общую сумму более 69 миллионов рублей. Эта история началась с дела регистратора свердловского управления Росреестра Людмилы Осиповой. Она уже была осуждена за внесение заведомо ложных изменений в базы данных, что позволило экс-супруге ректора УрФЮИ Владислава Назарова Анжелике Виноградовой получить половину здания вуза и затем переоформить на учрежденную совместно с московскими юристами фирму «Лоза». В декабре 2016 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего руководителя отдела по крупным правообладателям Управления Росреестра по Свердловской области Людмилу Осипову к трем годам лишения занимаемой должности, связанной с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Высокопоставленную чиновницу признали виновной по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ («Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»). По совокупности статей Людмиле Осиповой грозило до 10 лет лишения свободы. Однако приговор суда оказался почти насмешкой – речь идет даже не об условном наказании, а просто о лишении права занимать должности на госслужбе. То есть уголовное преследование стоило Осиповой работы в юридическом отделе Министерства строительства Свердловской области, откуда она была вынуждена уволиться. В апелляции дело было отправлено обратно в следственный комитет на доследование. А значит, ее, Осиповой, решение как регистратора остается в силе до тех пор, пока его не отменит суд.

По данным учета ИФНС Ленинского района, стоимость половины здания УрФЮИ составляет 530 млн 979 тыс. рублей. Если учесть, что свидетельство о праве собственности было выдано 3 июня 2011 года, то формально по нынешний момент должен поступить налог на имущество в размере 69 миллионов рублей 157 тысяч рублей, и это без учета пеней и штрафных санкций. Однако есть веские основания полагать, что деньги были выведены из налогового учета.

Любопытно, что в документах самой налоговой инспекции объект недвижимости – одна вторая здания УРФЮИ, оформленная Осиповой на виноградовскую фирму «Лоза», – еще 30 июня 2014 года был снят с учета как выбывший из собственности ООО «Лоза». Отчуждения же имущества на тот момент не могло проводиться в принципе – потому что здание находилось под арестом, в том числе из-за дела Людмилы Осиповой. В результате сложилась парадоксальная ситуация – если имущество находится в собственности ООО «Лоза», но не отражено на балансе, – налоговые выплаты фактически укрываются.

УФНС России по Свердловской области и ИФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга от комментариев отказались. Остается вопрос: на каком основании Виноградову и ее «Лозу» освободили от налогов на такую круглую сумму? И еще один вопрос: почему в условиях дефицита бюджета налоговый орган не торопится взыскивать неуплаченные налоги?

Пока же ООО «Лоза» и Анжелика Виноградова пользуются сложившимся положением. На данный момент в 17-м апелляционном суде рассматривается иск со стороны ООО «Лоза», в котором организация требует взыскать с УрФЮИ 109 миллионов рублей за использование здания, половина которого на данный момент числится собственностью ООО, и за которую укрыты налоги.

Со стороны налоговых органов возможно не случайное затягивание проверки, длящееся еще с января 2017 года. Ссылки на оперативное управление имуществом со стороны налоговых органов являются прикрытием налоговых махинаций, т.к. ни Виноградова, ни «Лоза» никогда оформленное на них имущество в оперативное управление никому не передавали, а соответственно, обязаны платить налоги в бюджет, и их сокрытие наносит прямой ущерб государству – более чем на 69 млн рублей.

При такой внушительной сумме сокрытия налогов речь идет не просто о трехлетнем сроке проведения налоговой проверки. Данный случай попадает под юрисдикцию Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-Ф. К применению данного закона отнесены и подобного рода налоговые махинации, согласно изменениям, принятым федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

В этом свете весьма актуально уголовное дело в отношении начальника регионального УФНС Юрия Касьяненко. Курганским городским судом 29 июня 2017 года он осужден к реальному сроку лишению свободы. Его признали виновным в превышении должностных полномочий за сокрытие 70 млн рублей налогов в бюджет государства одной из Курганских фирм в 2013-2014 годах (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Именно поэтому ситуацией с укрытием налогов, причинившим многомиллионный ущерб государству, в отношении члена политсовета «Единой России» Виноградовой сейчас и занимается администрация президента и спецотдел Генеральной прокуратуры. История очень напоминает историю юриста Сергея Магнитского, выявившего гигантские хищения в виде неуплаты налогов, а в повторении подобного не заинтересован никто.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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