Медики обошли сотрудников ГИБДД в рейтинге коррупционеров

Коррумпированность работников ГИБДД снизилась, полагают россияне. По их оценкам, сейчас гаишники занимают второе место в списке коррупционеров, а «пальму первенства» в этом антирейтинге граждане отдали врачам. Такие данные приводятся в последнем опросе ВЦИОМ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ко Дню Госавтоинспекции, который отмечается 3 июля, социологи спросили россиян, как они оценивают работу инспекторов. 52% опрошенных сообщили о том, что доверяют гаишникам, 41% респондентов заявили о своем недоверии. Еще 7% не смогли дать ответ на этот вопрос. Большинство жителей России – 57% – одобряют то, как ГИБДД справляется с поставленными перед ней задачами. При этом 34% опрошенных не уверены, что инспекция с ними справляется, пишет сегодня газета «Известия», ознакомившись с результатами опроса ВЦИОМа.

Уровень коррумпированности ГИБДД, по оценкам россиян, снизился. Самым коррумпированным ведомством в 2015 году ее считали 32% респондентов и 26% опрошенных в 2016 году, что обеспечивало ГИБДД первое место в этом антирейтинге. А вот в 2017-м автоинспекция опустилась на второе место с показателем 23%. Лидером, по данным опроса ВЦИОМ, стала медицина: 27% граждан считают, что именно врачи – главные взяточники. Падение уровня коррумпированности ГИБДД в глазах россиян связано с внедрением регистраторов и видеокамер на дорогах – это снижает влияние «человеческого фактора».

Кроме того, по мнению россиян, «в наибольшей степени поражены коррупцией» ЖКХ (22%), общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%). Меньше всего, по оценкам опрошенных, коррумпированы СМИ, военкоматы и политические партии (по 3%) и армия (1%), совсем не коррумпирован, по мнению респондентов, президент РФ (0%).

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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