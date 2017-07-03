Феминистки устроят в Екатеринбурге пикеты против политики РПЦ

В Екатеринбурге 8 июля фем-сообщество намерено устроить серию одиночных пикетов около крупных храмов, чтобы выказать свое отношение к политике РПЦ. Феминистки считают, что церковь слишком сильно вмешивается во все сферы жизни.

Как передает корреспондент NDNews.ru, организатором и идейным вдохновителем мероприятия выступила Анастасия Девятьярова. «Я считаю, что РПЦ активно вмешивается в жизнь общества, диктуя правила не только прихожанам храмов, но и людям, далеким от православия. Мы знаем, что священники РПЦ выступают против права женщин распоряжаться своим телом, выступают за право мужчины бить членов семьи... Мне не нравится, когда церковь лезет в мою жизнь. Мне не нравятся ценности, которые они проповедуют. Присоединяйтесь!» – сообщила она.

Сейчас участницы пикетов выбирают храмы Екатеринбурга, около которых пройдет акция. Что интересно, мероприятие запланировано на 8 июля, когда в России отмечается церковно-государственный праздник – День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

Медики обошли сотрудников ГИБДД в рейтинге коррупционеров. / Эксперты: Куйвашев «накапливает риски». / Уральский список Магнитского. Генпрокуратура и администрация президента ищет в Екатеринбурге налоговые махинации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»