Российский павильон на ЭКСПО-2017 в Астане назвали самым странным и холодным (ФОТО)

Российский павильон на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, посвященный арктической тематике, посмотрело уже более 133 тысяч человек. Об этом корреспонденту NDNews.ru сообщили волонтеры экспозиции РФ. У посетителей русская секция вызывает двойственные впечатления – с одной стороны поражают масштабы географических и технических открытий россиян, но не совсем понятна интеграция павильона в общую тему ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Крупнейшая международная выставка новейших научно-технических достижений ЭКСПО-2017 в столице Казахстана открылась 10 июня и проработает до 10 сентября 2017 года. В ней принимают участие более 100 стран и международных организаций. Павильон России посвящен арктической тематике, поэтому торжественную ленту на открытии не разрезали, а разбивали – она была заморожена с помощью жидкого азота. Из наиболее интересных экспонатов русской секции – настоящий айсберг. «Все хотят потрогать наш лед. Недавно мы отпраздновали 100-тысячнго посетителя. Это была албанская пара, мы им подарили сувенир. А в целом, по информации на 29-30 июня, наш павильон посетило уже более 133 тысяч человек. Это каждый четвертый гость ЭКСПО-2017. Всего за 20 дней выставку в Астане посетило почти полмиллиона человек. Что интересно – самыми посещаемыми днями являются будние дни и вечер пятницы, в выходные не так много людей, как предполагалось», – сообщили NDNews.ru волонтеры.

Экспозиция РФ является одной из крупнейших на ЭКСПО-2017. К участию в российской секции было приглашено порядка 200 национальных предприятий и субъектов РФ. В числе партнеров павильона – АО «ОХК «УРАЛХИМ», «Уралкалий», «Росатом», ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», ПАО «ГМК «Норильский никель» и т.д. В июне российский павильон посетил президент РФ Владимир Путин, ему продемонстрировали энергетический потенциал российской Арктики.

На входе посетитель попадает в «Портал энергии», здесь же демонстрируются технологии компании «Уралкалий», которая производит до 20% удобрений в мире. Знакомство с основной экспозицией начинается с вводной инсталляции «Энергия Арктики», где создан в декорациях Северный морской путь с макетами атомных ледоколов нового поколения. Атмосферу арктического региона создают декорации со светящейся фактурой арктических льдов и эффектом северного сияния. Посетителям здесь рассказывают о новых проектах госкорпораций, в частности, строительстве ледоколов. Как это относится к «Энергии будущего», остается не совсем понятным.

Как, впрочем, и основная часть экспозиции – отечественная атомная отрасль. В общих чертах также рассказывается о достижениях российской энергетики и разработках в гидроэнергетике, углеводородной отрасли. Сектор альтернативной и возобновляемой энергетики – самый скудный, это и понятно, учитывая зависимость России от нефти и газа.

Зато радует представленная тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны, а также восстановления популяции редких животных. Волонтеры вспоминают, что во время визита Путин подошел к инсталляции, посвященной амурскому тигру. Приблизившись к камере, президент оказался в кадре с компьютерным тигром, который прошелся рядом с ним. Такой интерактив пришелся по душе Путину, который, как известно, с особым трепетом относится к животным. «Но главная тема экспозиции – это поиск глобального энергетического баланса. Она будет обсуждаться на десятках деловых программ и форумов, запланированных в рамках работы нашего павильона. Заявлено очень много сессий и спикеров», – отмечают волонтеры.

Опрошенные корреспондентом NDNews.ru посетители (в основном это были казахи), сказали, что павильон России запоминается своей красотой, видами Арктики. «Но одновременно экспозиция очень холодная и странная. Изучение и использование Арктики понятно, но конкретики по энергии будущего мы не получили», – сообщил один из гостей.

На выставочный комплекс ЭКСПО-2017 потратили порядка $3 млрд. Организаторы обещают продемонстрировать лучшие разработки в области «зеленой энергетики». На выставке можно увидеть гоночный электромобиль, самолет на солнечных батареях, роботов-художников. Ряд стран с иронией подошли к ЭКСПО, например, Италия представила свой «уникальный источник энергии» – вино. Стоит отметить, что четыре года строительства ЭКСПО сопровождались коррупционными скандалами и принудительной покупкой билетов, а часть казахстанцев считает, что ЭКСПО была оплачена их пенсионными накоплениями. Также, как рассказывают местные журналисты, почти на 150 миллионов тенге был сокращен годовой фонд зарплаты бюджетников Казахстана. При этом несколько туманно будущее построенных для выставки строений. Подробнее об этом – в ближайшем подробном материале NDNews.ru.

Фото автора и Андрея Клименских.

Астана, Игнат Бакин

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