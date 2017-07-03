Понедельник, 3 июля 2017, 16:48 мск

российское информационное агентство 18+

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Свердловская область просит взаймы рекордные 19 миллиардов, чтобы закрыть дыру в бюджете

Свердловская область просит взаймы рекордные 19 миллиардов, чтобы закрыть дыру в бюджете

Свердловская область вновь просит кредиты на покрытие дефицита в казне. На этот раз требуется 19 миллиардов рублей – это своего рода рекорд правительства Евгения Куйвашева.

На сайте госзакупок сегодня опубликовано более десятка запросов на кредитные линии для покрытия дефицита бюджета Свердловской области. Почти все из них открываются с лимитом в миллиард, три аукциона – на полмиллиона. С частью долгов регион будет рассчитываться до 2020 года, с частью – до 2021-го. В общей сумме правительство просит 19 миллиардов рублей, по процентным ставкам придется отдавать около 5 миллиардов рублей.

Добавим, недавно минфин отчитался о том, что доходы бюджета Свердловской области увеличились на 8,9 млрд рублей. Что оказалось очень кстати, сразу после объявления в регионе губернаторских выборов на заседании правительства под председательством врио губернатора Евгения Куйвашева был анонсирован аттракцион невиданной щедрости. Дополнительное финансирование пообещали ТФОМСу, минстрою, минЖКХ и «Титановой долине». На момент последнего опубликования (апрель этого года) госдолг региона составлял более 67 млрд рублей, из которых почти 43 млрд – задолженность пред кредитными организациями.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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