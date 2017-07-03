Свердловская область просит взаймы рекордные 19 миллиардов, чтобы закрыть дыру в бюджете

Свердловская область вновь просит кредиты на покрытие дефицита в казне. На этот раз требуется 19 миллиардов рублей – это своего рода рекорд правительства Евгения Куйвашева.

На сайте госзакупок сегодня опубликовано более десятка запросов на кредитные линии для покрытия дефицита бюджета Свердловской области. Почти все из них открываются с лимитом в миллиард, три аукциона – на полмиллиона. С частью долгов регион будет рассчитываться до 2020 года, с частью – до 2021-го. В общей сумме правительство просит 19 миллиардов рублей, по процентным ставкам придется отдавать около 5 миллиардов рублей.

Добавим, недавно минфин отчитался о том, что доходы бюджета Свердловской области увеличились на 8,9 млрд рублей. Что оказалось очень кстати, сразу после объявления в регионе губернаторских выборов на заседании правительства под председательством врио губернатора Евгения Куйвашева был анонсирован аттракцион невиданной щедрости. Дополнительное финансирование пообещали ТФОМСу, минстрою, минЖКХ и «Титановой долине». На момент последнего опубликования (апрель этого года) госдолг региона составлял более 67 млрд рублей, из которых почти 43 млрд – задолженность пред кредитными организациями.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

Ночью на Среднем Урале ожидаются сильные ливни с градом. / В Екатеринбурге потратят 3,5 млн рублей на ремонт «правительственной» больницы к ЧМ-2018. / Мэрия Екатеринбурга: постановление о новой стоимости проезда будет подписано на днях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»