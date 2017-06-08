Предвыборный аттракцион невиданной щедрости: нашлись деньги на медицину, аварийное жилье, повышение зарплат

Сразу после объявления в регионе губернаторских выборов на заседании правительства под председательством врио губернатора Евгения Куйвашева было объявлено, что и доходы, и расходы областного бюджета будут скорректированы в большую сторону на 8,9 млрд рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, больше всего получит минздрав – 1,7 млрд рублей. Из них почти миллиард – 954,2 млн – поступит в ТФОМС на дополнительное финансирование территориальной программы госгарантий по оказанию бесплатной медпомощи. Около 600 млн пойдет на погашение долгов медучреждений. Самая скромная сумма выделена на поэтапное повышение заработной платы медикам Екатеринбурга – 18,4 млн рублей.

Почти полтора миллиарда рублей выделят на нужды минстроя. В том числе – дополнительные 450 млн рублей на расселение ветхого жилья, 120 млн рублей – на реконструкцию тренировочных площадок к ЧМ-2018, 139 млн – на достройку «Екатеринбург Арены». Удовлетворена и прошлогодняя просьба депутата заксо, директора цирка Анатолия Марчевского – на капитальный ремонт этого объекта выделят 100 млн рублей. На строительство жилья для выпускников детских домов заложено значительно меньше – 50 млн рублей. По-прежнему осталась без положительного ответа просьба тагильского депутата Вячеслава Погудина о финансировании «долгостроя» – детской многопрофильной больницы.

МинЖКХ получит 963 млн рублей, из них половина – субсидии местным бюджетам на создание современной инфраструктуры. В дорожный фонд дополнительно поступит 798 млн рублей, еще 84 млн – на покупку автобусов для Екатеринбурга. Около 164 млн рублей решено выделить отдельным категориям граждан на компенсацию затрат по подключению жилых домов к газопроводам.

Еще 300 млн отдадут на строительство инфраструктуры в «Титановой долине». Муниципальные образования получат 460 млн рублей на погашение долгов за ТЭР. Напомним, все эти вопросы поднимались осенью при верстке бюджета-2017, но тогда депутаты и чиновники пришли к выводу, что денег не хватает. Например, в предоставлении жилья на конец прошлого года нуждалось более четырех тысяч детей-сирот, а чтобы ликвидировать очередь сирот на жилье, дополнительно требовалось 6 миллиардов рублей. Понятно, что 50 млн рублей проблемы не решат, но понятно и то, что минфин пытается в преддверии губернаторских выборов продемонстрировать заботу об избирателях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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