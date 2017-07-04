Общественники из Екатеринбурга собрали сто тысяч на плакаты со Сталиным (ФОТО)

Общественники из Екатеринбурга напечатают плакаты с цитатами Сталина. Средства собирали на краудфандинговой платформе, за три недели до окончания сборов у активистов уже в два раза больше средств, чем они просили.

На популярной платформе boomstarter.ru идет сбор средств на «Печать календаря с цитатами Сталина, отражающих суть его деятельности». Сбор начал житель Екатеринбурга Кирилл Корицкий, член организации «Концепция общественной безопасности». В прошлом году общественники выпускали одностраничный календарь с изображением вождя народов тиражом 1000 экземпляров, и их все разобрали. «В этом году мы решили разработать и выпустить 14-листовой календарь на 2018 год, в котором собраны разные мудрые цитаты и мысли И.В. Сталина о наиболее острых проблемах сегодняшнего дня и обозримой перспективы. Кто бы мог подумать, что ключи к разрешению проблем современности – лежат в нашем прошлом?!» – поясняют активисты идею.

Для печати плакатов общественникам необходимо 57000 рублей. Набралось в два раза больше: к этому моменту за 24 дня до окончания сборов удалось собрать более 102 тысячи. За время сборов этот проект успел стать «Рекордсменом дня» на краудфандинговой платформе.

«В следующем году мы обязательно сделаем ещё один календарь: либо с И.В. Сталиным, либо с А.С. Пушкиным», – обещают активисты.

Напомним, два года назад в Екатеринбурге появились баннеры с изображением Сталина и надписью «Спасибо за победу». Щиты установила екатеринбургская компания «Инкар-Трейд» при идейной поддержке свердловских коммунистов. Спустя несколько дней против плакатов выступили православные активисты, в частности автор проекта «Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке» Оксана Иванова. Она опубликовала в Сети обращение к городским властям, в котором указала, что щиты со Сталиным оскорбляют память жертв репрессий и чувства верующих людей. Позже эти плакаты по требованию администрации города сняли.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

В Краснотурьинске 400 осужденных вышли на флешмоб против наркотиков (ВИДЕО). / Генконсул США в Екатеринбурге поздравил друзей с 4 июля и объявил о своем отъезде. / В Екатеринбурге будут судить грузчика за дебош в отделе полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»