«Звезда Смерти», гектары павильонов и обманутый народ: как в Астане проходит ЭКСПО-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

В Астане продолжается международная выставка ЭКСПО-2017 – с 10 июня ее посетило полмиллиона человек. В их числе оказался корреспондент РИА «Новый День – Екатеринбург», который готов поделиться собственными впечатлениями. О том, какую цену заплатил Казахстан за ЭКСПО, как к мероприятию относятся местные жители и почему выставка – не столько пространство для демонстрации новейших научно-технических достижений, сколько территория отдыха и развлечений, – в нашем материале.

Масштабы города-спутника

Обойти всю территорию ЭКСПО-2017 за один день нереально – по площади она сопоставима с небольшим городом-спутником, павильоны занимают свыше 120 гектар. Только чтобы изучить все 8 этажей Сферы – центральной казахстанской секции «Нур Алем», из-за внешнего сходства прозванной иностранцами «Звездой Смерти» из вселенной «Звездных войн», придется потратить часа три. Приезжим гостям приходится выбирать экспозиции для обязательного посещения, а другие – «на потом», поскольку билеты действуют один день. Их цена – 6000 тенге (1200 рублей). Есть, впрочем, абонемент, действующий весь период проведения выставки. Но он продается уже за 50 тысяч тенге.

ЭКСПО представлен комплексом павильонов, расположенных по кругу и соединенных широким пешеходным пространством. Каждая секция – это не просто коробка из арматуры, бетона и стекла, а здание с интересным архитектурным исполнением, где-то окрашенное в национальные цвета, где-то – дополненное декором. Прогулочные зоны в некоторых местах оборудованы навесами, под которыми можно спрятаться от солнца, здесь же – большое количество скамеек, туалетов, урн и небольших киосков с едой. Цены – умеренные. Не хватает только какого-то локального наземного транспорта для быстрого передвижения.

Не инвестиции, но просвещение

В ЭКСПО участвуют более 100 стран и международных организаций, которым предложили задуматься над проблемой разумного энергопотребления и применением «зеленых технологий». На деле складывается ощущение, что не все государства следуют инстинкту самосохранения. Так, российский павильон посвящен арктической тематике – здесь больше демонстрируются масштабы географических и технических открытий, озвучиваются планы по строительству новых атомных ледоколов, представлен макет плавучей атомной станции. Всё это очень интересно, но не совсем понятна интеграция русского павильона в общую тему ЭКСПО – «Энергия будущего». По факту Россия обыграла известные способы получения энергии и устроила экскурс в историю их изобретения, а в качестве бонуса представила эксклюзив – привезла часть настоящего айсберга, который мечтает потрогать каждый посетитель. Дополняя образ, на выходе кураторы поставили магазин с матрешками.

Еще более номинальными секциями кажутся презентации других стран СНГ – Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и небольших государств, живущих за счет туризма. В основном это просто представление своих культур – гостям предлагают посидеть в юртах, полежать на коврах, испытать силу степного и горного ветра, купить одежду или элементы гардероба, а также попробовать национальные блюда и напитки, нежели с гордостью рассказать о разработках в области «зеленой энергетики». Другие страны с некоторой иронией подошли к ЭКСПО, например, Италия представила свой «уникальный источник энергии» – вино. Мол, на Апеннинском полуострове и так все хорошо с энергетикой. В итальянском павильоне, конечно, рассказывают об экономии ресурсов, но гости дольше всего задерживаются именно на дегустации алкогольных напитков и кофе. Как, впрочем, и в секции Грузии.

На их фоне достаточно инновационным выглядит Узбекистан, где представлен автомобиль на солнечных аккумуляторах, который, по заверению организаторов, поступит в продажу через пять-семь лет. Еще одна разработка этой страны – эко-капсула на солнечных батареях – устройство для сна и отдыха, которым могут воспользоваться любители путешествий в горные районы. Среди местных туристов наибольшей популярностью пользуется павильон Казахстана, где представлены способы использования энергии воды, солнца и ветра. Казахстанцы, приехавшие из разных регионов страны, признаются, что увиденное совершенно не похоже на их повседневную жизнь. Но поражены масштабами Сферы, красочностью элементов экспозиции, интерактивных экранов и другими «фишками» – в «Нур Алем, к примеру, есть аттракцион – обзорная площадка с прозрачным полом на высоте восьмого этажа. Таким образом, многие павильоны, кажется, задуманы как просветительские и не «заточены» под инвестиции и подписание многомиллионных договоров. Так, например, поступил Сингапур, в павильоне которого сажают цветы. В секторе Польши дети могут, нажав на кнопки, услышать пение птиц и почувствовать запах растений. У Чехии можно увидеть, как работают ветряные двигатели, турбины и электростанции. Но важно отметить, что всё и везде сделано качественно, с невероятными визуальными эффектами.

Интерактивная составляющая

Есть на ЭКСПО-2017 павильоны стран, молва о которых разошлась далеко за пределы выставки. Яркий пример – Германия, которая представила электромобиль BMW и такой же скутер. Гостям здесь рассказывают об «умных домах», ставших реальностью, и завлекают интерактивом – у каждого экспоната необходимо заряжать выданные пластмассовые прямоугольники, энергия которых на выходе используется для настоящего лазерного шоу. Но и немецкая экспозиция, сильно отличающаяся своей высокотехнологичностью, на выходе заканчивается кафе с пивом и баварскими сосисками. Интерактивные игры можно встретить также на площадках Финляндии, Японии, Малайзии, Австрии. В павильоне Китая можно увидеть холодильник, считающий калории, и посмотреть 3D – фильм.

Среди мировых компаний на ЭКСПО-2017 выделяется павильон «Шелл», где посетители могут сыграть в футбол специальным мячом, удар по которому приводит в действие энергетический реактор, расположенный внутри него. Производимая в результате этого энергия может быть использована для подзарядки телефона. Еще одна игра – состязание в беге внутри генераторов-турбин, которые преобразуют кинетическую энергию, вырабатываемую посетителями, в электричество.

Отдельного внимания заслуживает арт-центр, где проходят тематические выставки и лекции. Здесь роботы рисуют картины и создают малые архитектурные формы. Тут же – зеркало с камерой, которая «сжигает» глаза человека, только ему стоит посмотреть на экран. В общем, участники ЭКСПО честно пытаются быть зрелищными.

В ожидании наплыва гостей

Учитывая масштабы площадей ЭКСПО может показаться, что выставка не переживает большого наплыва гостей. Этот момент даже стал поводом для скандала, до сих пор обсуждаемого в Астане. Репортер журнала Foreign Policy Джеймс Палмер, побывав на ЭКСПО-2017, написал статью, заявив, что Казахстан взялся за организацию крупнейшей выставки в мире, но «забыл пригласить гостей», а «Звезда Смерти» даже «не стреляет лазером». В качестве примера Палмер привел ЭКСПО-2012 в Южной Корее, которая собрала около 8 млн. посетителей. «Выставка имеет статус Олимпийских игр в экономике и бизнесе. Это глобальное событие, где каждая страна-участница демонстрирует национальные достижения и собирает толпы людей в своих павильонах. Сегодня, на первой выставке, когда-либо проводившейся на постсоветском пространстве, почти никого не было», – написал Палмер и добавил, что организаторы ЭКСПО-2017 в последние годы стали сокращать количество ожидаемых участников на трехмесячном мероприятии – с 5 млн человек до 2 млн человек.

Организаторы ЭКСПО-2017 и представители властей Казахстана остро отреагировали на статью. После появления публикации сайт издания стал недоступным для казахстанских пользователей. Директор департамента по связям с общественностью ЭКСПО-2017 Сергей Куянов заявил, что американский журналист не приезжал в Казахстан, а использовал чужие мысли в своей статье. В ответ на это Палмер опубликовал фото своего паспорта со штампами о прохождении казахской границы. Он добавил, что «есть два способа взбесить казахов: упомянуть Бората или назвать сферу «Звездой смерти». Обостренная реакция властей и организаторов выставки вызвала шутки среди пользователей социальных сетей и предположения о скрытым пиаре. В итоге чиновники пригласили репортера еще раз приехать в Астану.

Отчасти Палмер прав – посетителей действительно не так много, как можно было предположить. Причем, как говорят волонтеры, наибольшее число гостей наблюдается в будние дни по вечерам, а не в выходные, что достаточно странно. Власти Казахстана заявляют, что больше всего гостей ждут на ЭКСПО в июле.

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Вопрос наследия

На ЭКСПО-2017 Казахстан, по некоторым оценкам, потратил $3 млрд. Это огромные затраты, но организаторы ожидают, что выставка окупится. У простых казахстанцев настроения не такие радужные. Они вспоминают, что строительство павильонов в течение 4 лет сопровождалась коррупционными скандалами, принудительной покупкой билетов, обрушением конструкции за полгода до открытия ЭКСПО. А часть граждан страны вовсе считает, что за ЭКСПО им пришлось заплатить собственными пенсионными накоплениями. Местные жители говорят, что почти на 150 миллионов тенге был сокращен годовой фонд зарплаты бюджетников Казахстана.

Таксисты, нередко являющиеся едва ли не главными антагонистами действующей власти, по-разному оценивают ЭКСПО. Кто-то надеется, что мероприятие «что-то и даст стране». «Говорилось сначала, что ЭКСПО будет построен исключительно за счет государственно-частного партнерства, но в действительности мы были обмануты. Выставка сейчас идет, в том числе, на наши деньги», – сетуют другие.

Но в целом отзывы позитивные, все-таки для строительства ЭКСПО было задействовано огромное количество рабочих. Теперь на огромной площадке можно за один день совершить путешествие по десяткам стран. Что важно – территория выставки гармонично вписалась в Астану, по сути, заново отстроенную за последние 15 лет. В заведениях города сейчас можно наблюдать много иностранцев, ежедневно в рамках ЭКСПО проходят культурные мероприятия. В день визита корреспондента NDNews.ru, например, был концерт групп «Мумий Тролль» и «Би-2», а также выступление «Цирка дю Солей».

Вопрос наследия ЭКСПО-2017 сейчас активно обсуждается. Озвучиваются версии, что после закрытия выставки павильоны отдадут местному государственному университету. Также не исключено, что здесь разместится технопарк с научными подразделениями и финансовый центр.

Стоит напомнить, что 14 июня в Париже прошла генассамблея Международного бюро выставок, на которой представили свои заявки страны, претендующие на ЭКСПО-2025, в том числе, заявка Екатеринбурга. Кроме России на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). Столица Свердловской области уже претендовала на ЭКСПО-2020 в 2013 году и уступила Дубаю. Важно отметить, что в 2025 году пройдет большое ЭКСПО, для которого необходимы куда значительнее финансовые затраты и строительные работы, чем для малых международных выставок – таких, какая сейчас проходит в Астане.

В Екатеринбурге для ЭКСПО выбрали площадку на набережной Верх-Исетского пруда. Власти заявили, что павильоны выставки планируют возвести вместо частного сектора, а дороги проведут таким образом, чтобы после ЭКСПО на них можно было проводить гонки «Формулы-1». Также здесь должны появиться водные каналы, новый зоопарк и другая инфраструктура. Однако после посещения Астаны закрадывается сомнение, что Екатеринбург даже в случае победы своей заявки сможет также удачно реализовать свой проект. Рядовые казахстанцы вовсе удивляются амбициям Екатеринбурга, недоумевая, почему Россия не заявляет Москву или Санкт-Петербург. Но если уральская столица успешно претворит в жизнь все задумки, ЭКСПО-2025 может стать событием, по масштабам не уступающему Чемпионату мира 2018 года.

Фото автора и Андрея Клименских.

NDNews.ru благодарит «СКБ-банк» за организацию поездки.

Астана, Игнат Бакин

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