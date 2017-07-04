Вторник, 4 июля 2017, 11:05 мск

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Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

На этой неделе, 6 июля, архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга повторно рассмотрит архитектурную концепцию реконструкции комплекса зданий Управления ФСБ по Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эскизы новой концепции размещены на официальной странице градсовета. Основное отличие от предыдущей концепции – радикальная смена цветовой гаммы: красный цвет башен заменен на белый.

Новый День: Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

Напомним, первый вариант концепции был рассмотрен 1 июня. Члены совета сделали авторам концепции замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и ». Один из членов совета даже заявил, что скорее всего в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни».

Новый День: Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

Добавим, после реконструкции у нынешней пятиэтажной постройки кардинально изменятся фасады, а само здание, выходящее на улицу Вайнера, станет выше на пару этажей. Во дворе вырастет многоэтажный комплекс, о предназначении которого пока можно только догадываться.

Новый День: Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

Ранее чекисты прорабатывали вопрос строительства ведомственного здания на лужайке по улице Фурманова, неподалеку от торгового центра «Максидом» и БЦ «Клевер-парк». Предполагалось, что там разместятся не только рабочие помещения, но и квартиры.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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