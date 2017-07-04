Для свердловских чекистов построят не красные, а белые башни (ФОТО)

На этой неделе, 6 июля, архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга повторно рассмотрит архитектурную концепцию реконструкции комплекса зданий Управления ФСБ по Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эскизы новой концепции размещены на официальной странице градсовета. Основное отличие от предыдущей концепции – радикальная смена цветовой гаммы: красный цвет башен заменен на белый.

Напомним, первый вариант концепции был рассмотрен 1 июня. Члены совета сделали авторам концепции замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, и сравнили новый комплекс зданий УФСБ с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что скорее всего в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни».

Добавим, после реконструкции у нынешней пятиэтажной постройки кардинально изменятся фасады, а само здание, выходящее на улицу Вайнера, станет выше на пару этажей. Во дворе вырастет многоэтажный комплекс, о предназначении которого пока можно только догадываться.

Ранее чекисты прорабатывали вопрос строительства ведомственного здания на лужайке по улице Фурманова, неподалеку от торгового центра «Максидом» и БЦ «Клевер-парк». Предполагалось, что там разместятся не только рабочие помещения, но и квартиры.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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