«Это просто уродство», – Чернецкий раскритиковал новый проект комплекса зданий ФСБ (ВИДЕО)

Сенатор Аркадий Чернецкий, посетивший сегодня заседание градостроительного совета Екатеринбурга, резко раскритиковал новый проект строительства комплекса зданий ФСБ.

В своей речи он назвал среднюю «пластину» комплекса зданий уродством и заявил, что это «не лезет ни в какие ворота». Кроме того, бывший градоначальник выразил большое сомнение в необходимости такого масштабного строительства, так как ожидаемая громада будет просто нависать над окружающими домами и полностью нарушит архитектурный ансамбль площади 1905 года. Фасад, который планируется покрыть керамогранитом, Чернецкий назвал скучным и в целом его оценка проекта комплекса зданий ФСБ носила резко негативный характер. Сенатор счел, что проект необходимо отправить на доработку.

Градсовет

Нынешний мэр Евгений Ройзман, оценивавший проект на прошлом градсовете, на критику объекта ФСБ не решился, отметив, что у этой структуры достаточно лоббистских возможностей, чтобы продавить свой вариант постройки.

В итоге сегодня проект все-таки одобрили, но предложили обсудить его на градсовете еще раз.

Напомним, первый вариант концепции был рассмотрен 1 июня. Члены совета сделали авторам концепции замечание, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, охарактеризовав его как и комплекс зданий с «репрессивной эстетикой». Один из членов совета даже заявил, что, скорее всего, в таком виде он получит прозвище у населения «кровавые башни».

Добавим, после реконструкции у нынешней пятиэтажной постройки кардинально изменятся фасады, а само здание, выходящее на улицу Вайнера, станет выше на пару этажей. Во дворе вырастет многоэтажный комплекс, о предназначении которого пока можно только догадываться. Ранее чекисты прорабатывали вопрос строительства ведомственного здания на лужайке по улице Фурманова, неподалеку от торгового центра «Максидом» и БЦ «Клевер-парк». Предполагалось, что там разместятся не только рабочие помещения, но и квартиры.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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