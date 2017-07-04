Спортсмен из Тагила установил рекорд России, выполнив «ласточку» на турнике (ВИДЕО)

21-летний Фанис Хайруллин сумел 36 секунд держать тело в заднем горизонтальном висе на одной руке. Видео элемента молодой человек отправил в «Книгу рекордов России», и достижение было зафиксировано.

Фанис Хайруллин рассказал корреспонденту NDNews.ru, что четыре года занимается направлением street workout. Специально для установления рекорда элемент «ласточка» не тренировал. Тем не менее, тагильский спортсмен существенно превысил прежний чемпионский показатель «Книги рекордов России» по горизональному заднему вису, который составлял 17 секунд.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 04.07.17

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