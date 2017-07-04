Официально: распределять средства на освещение деятельности партий будет ДИП

Функционал департамента информполитики губернатора вновь расширен. Сегодня на официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое передает полномочия по распределению субсидий на освещение деятельности политических партий региональными телеканалом (ОблТВ) и радиоканалом («Радио Си») от управления делами губернатора непосредственно в ДИП.

Как передает корреспондент NDNews.ru, контроль за исполнением этого постановления взял на себя лично первый замгубернатора – руководитель администрации Владимир Тунгусов. Субсидии ОблТВ и «Радио СИ» на освещение деятельности партий, представленных в областном заксо, предоставляются ежемесячно в размере фактически понесенных ими расходов. Добавим, ежемесячно областной избирком проверяет – соблюдают ли областные СМИ закон о равном праве политических партий на освещение своей деятельности.

Добавим также, что в апреле к департаменту от управления делами губернатора перешли курирование работы «Областного телевидения» (ОТВ), функции учредителя «Областной газеты» и Информационно-аналитического центра, который выступает заказчиком при проведении конкурсов на освещение деятельности областных властей в СМИ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

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