В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего хоккеиста (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку по заявлению родственников хоккеиста Александра Чумарина, который ранее выступал за местный «Спутник». Молодой человек пропал в ночь на 2 июля после того, как сходил с друзьями в клуб.

«Саша работает детским тренером по хоккею в «Президентском». Сейчас он в отпуске, но на работе он должен был появиться в начале недели. Этого не произошло. Мы тоже никак не можем с ним связаться. Ранее он никогда не пропадал вот так, потому, как мать, я очень беспокоюсь. Мы уже написали в полицию заявление о пропаже», – рассказала порталу TagilCity.ru мама хоккеиста.

Фото со страницы Александра Чумарина «ВКонтакте»

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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