В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который убил случайного прохожего

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который зарезал случайного прохожего. Тело погибшего он выбросил в карьер.

Под суд пойдет мужчина 1984 года рождения, его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, тагильчанин 2 июля 2017 года приехал в кафе «Девичья башня» со своим приятелем, который был за рулем. Мужчина вышел из машины, ему повстречался прохожий – раньше они знакомы не были. Завязался разговор, который закончился ссорой. Прохожий ушел в сторону улицы Быкова, а мужчина вернулся в машину и попросил своего приятеля ехать следом за незнакомцем. Недалеко от угла дома по Быкова, 34, автомобиль догнал пешехода. Обвиняемый вышел из машины, подошел к прохожему и один раз ударил его ножом в живот. Рана оказалась смертельной. После этого мужчина потребовал у водителя открыть багажник, затащил туда труп и наказал ехать к карьеру ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Там обвиняемый выкинул тело убитого.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.01.19

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